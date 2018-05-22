Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 37,01 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,01 37,01 BuğdayKg1,111,22MısırKg0,940,94Mısır (organik)Kg1,251,28Pirinç (baldo)Kg4,184,18Pirinç (dökme)Kg3,853,85Bulgur (pilavlık)Kg1,821,82Bulgur (köftelik)Kg1,821,82Kırmızı mercimek (iç)Kg2,832,83Kırmızı mercimek (iç organik)Kg4,814,81Nohut (8 mm)Kg5,455,45Fasulye (dermason)Kg4,204,20Barbunya Kg7,257,25Kuru üzüm (siyah)Kg13,2513,25
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