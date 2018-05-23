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Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 11:46 | Son Güncelleme

Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 144-150 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 144-150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,0059,00Antep fıstığı (boz iç)Kg144,00150,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg116,50116,50Badem içi (tatlı)Kg40,4242,38Pirinç (baldo)Kg4,104,70Pirinç (dökme)Kg3,103,61BuğdayKg1,071,10MısırKg0,820,82Nişasta (buğday)Kg3,604,80

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Anahtar Kelimeler:
boz iç fıstık GTB

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