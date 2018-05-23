GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 144-150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,0059,00Antep fıstığı (boz iç)Kg144,00150,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg116,50116,50Badem içi (tatlı)Kg40,4242,38Pirinç (baldo)Kg4,104,70Pirinç (dökme)Kg3,103,61BuğdayKg1,071,10MısırKg0,820,82Nişasta (buğday)Kg3,604,80
Bir uyarı da S&P'den geldi
Gram altının fiyatı rekor kırdı
Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?
Dolar ve euroda hareketli dakikalar
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum