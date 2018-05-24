Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 114-115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg114,00115,00Ceviz içi (kırık)Kg21,0021,00Badem (kabuklu)Kg9,009,00Badem içi (tatlı)Kg30,0032,00Fındık içi Kg25,5026,50Fındık içi (kavrulmuş)Kg30,5032,50MenengiçKg15,0015,00BuğdayKg1,011,20Sarımsak (kuru)Kg8,008,00Kuzu eti (gövde)Kg38,4041,59Kuyruk yağıKg25,3025,70 Ciğer Kg47,5254,60
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