Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg97,0097,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,6041,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg99,00127,00Ceviz içi (ektra)Kg54,0054,00Ceviz içi Kg37,5037,50Badem içi (tatlı)Kg38,9138,91Dana eti (karkas)Kg28,0028,00Dana eti (kemiksiz)Kg33,40 33,75 Kuzu eti (gövde)Kg38,00 38,00 Kuzu eti (pirzola)Kg57,50 62,42 Buğday Kg1,02 1,16
Antep fıstığıB
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