Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110 - 112 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg61,0061,00Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00112,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg84,0084,00Anteığı fıstığı (sıra iç)Kg83,0083,00Buğday Kg1,001,19Arpa Kg0,910,91
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