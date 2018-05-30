Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 103 - 125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0064,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg103,00125,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg94,3094,30Antep fıstığı (sıra iç)Kg83,0083,00Buğday (yumuşak)Kg0,991,18BuğdayKg0,980,98Arpa Kg0,930,93Pirinç (baldo)Kg4,504,70Pirinç (ithal)Kg2,262,47Bulgur (pilavlık)Kg1,461,60Bulgur (köftelik)Kg1,461,60Kırmızı mercimek (iç)Kg2,802,80Nohut (naturel)Kg 6,006,00Nohut (9 mm)Kg5,907,00Fasulye (dermason)Kg3,905,30
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