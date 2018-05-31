GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığı içinin kilogramı 99-102,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg99,00102,50Ceviz içi Kg36,0054,55Badem içi (tatlı)Kg41,36 48,26 Dana eti (karkas)Kg28,0028,00Buğday (yumuşak)Kg1,101,25BuğdayKg1,021,23Arpa Kg0,870,87
Her daireye bir otopark! Yeni dönem başlıyor
Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı
Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru
Dolar güne nasıl başladı? 29 Mayıs Salı dolar kuru, dolarda son durum ne?
Okuyucu Yorumları 0 yorum