GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00145,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,75 42,91 Antep fıstığı (kavlak)Kg42,0046,50Antep fıstığı (kavlak elek altı)Kg32,0032,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,0068,50Antep fıstığı (yeşil iç extra) Kg152,00188,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg93,00130,00Antep fıstığı içi (meverdi) Kg95,00118,00Antep fıstığı (sıra iç) Kg65,0070,00Ceviz içi Kg35,0044,00Ceviz kabuklu (kuru) Kg16,0022,50Badem içi (tatlı)Kg39,0047,00Fındık içi Kg 32,0032,00Fındık içi (kavrulmuş)Kg29,0031,00Buğday (sert)Kg1,251,29BuğdayKg0,981,22ArpaKg0,900,90
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