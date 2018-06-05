GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 - 185 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00185,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,5044,00Antep fıstığı (kavlak)Kg44,0047,50Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg50,0055,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,98 69,00Antep fıstığı içi (meverdi) Kg103,00110,00Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg83,00 114,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg63,0064,00Ceviz kabuklu (kuru) Kg16,0022,50Badem (kabuklu)Kg10,0010,00Badem içi (tatlı) Kg 40,0041,02Fındık içi (kavrulmuş)Kg29,0031,00Buğday (sert)Kg1,231,23BuğdayKg1,001,24Kırmızı mercimek (iç) Kg2,242,66
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