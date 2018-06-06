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Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 11:19 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 131-153 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131-153 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg131,00153,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,0042,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg38,00115,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg48,0050,00Antep fıstığı (sıra içi)Kg80,0080,00Antep fıstığı içi (meverdi) Kg98,00143,00Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg83,00 114,00Ceviz iciKg36,6553,27Kuru üzüm (siyah)Kg10,0010,00Dana eti (karkas)Kg27,0032,00Badem içi (tatlı) Kg 42,0048,00Kırmızı mercimek (iç)
Kg2,702,75Bulgur (köftelik)Kg1,651,70BuğdayKg1,021,03Kepek (buğday) Kg0,830,93

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Anahtar Kelimeler:
boz iç fıstık GTB

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