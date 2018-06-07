Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 160-165 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00165,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg62,25 68,27 Mercimek içKg2,242,24Buğday Kg1,161,25Buğday (kırık)Kg0,700,80Pirinç (baldo)Kg4,654,65Pirinç (dökme)Kg3,353,35Nişasta (buğday)Kg3,904,20
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