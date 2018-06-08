Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 180-182 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg134,50170,00Antep fıstığı (yeşil iç)Kg180,00182,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg84,00115,00Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00135,00Ceviz içiKg42,0042,00Kuzu eti (gövde)Kg37,5038,50Sumak (toz)Kg7,507,50Bulgur (köftelik)Kg1,731,98ArpaKg0,890,91
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