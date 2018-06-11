Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 109 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş iç)Kg109,00109,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg64,6464,64Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,00 43,80Mercimek içKg2,242,24Buğday Kg0,901,25Buğday (kırık)Kg0,810,81Pirinç (baldo)Kg4,055,80Pirinç (dökme)Kg3,363,36Nişasta (buğday)Kg2,204,20
Kırmızı mercimek (iç)Kg2,502,61 Mercimek (yeşil)Kg3,663,66Nohut 9 mmKg6,006,78Fasulye (dermason)Kg4,105,35
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