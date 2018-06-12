Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 86-109 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,00109,00Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg57,0057,00Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)Kg108,00109,00Siirt fıstığı (çıtlak kavlak)Kg56,0056,00Buğday (sert)Kg1,141,14Buğday (kırık)Kg0,880,88BuğdayKg 0,901,13Mısır (ithal)Kg1,131,13Pirinç (ithal)Kg2,922,92Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg1,932,50 Kuzu eti (gövde)Kg38,5039,00Kuyruk yağı Kg24,0024,00
Giresun'dan, İtalya'ya bal ihracatı
Üniversiteyi bitirip iş bulamayınca, kendi işinin sahibi oldu
Son dakika... Dolar yeni güne nasıl başladı?
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? (11 Haziran 2018 dolar kuru)
Okuyucu Yorumları 0 yorum