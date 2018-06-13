GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 150-170 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,0039,00Antep fıstığı (boz iç)Kg150,00170,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,00100,00Antep fıstığı (meverdi iç)Kg120,00130,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,00 64,00Buğday (sert)Kg1,071,09Buğday (ekmeklik)Kg1,021,05Arpa (çakır)Kg 0,860,89
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