Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 57-59,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,0059,50Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,40 39,40 Antep fıstığı (boz-fıslı)Kg20,0020,00Antep fıstığı (kavlak)Kg43,52 43,52 Antep fıstığı (gül iç)Kg111,50 111,50 Badem içi (tatlı) Kg46,0046,00Ay çekirdeği içi Kg4,184,18Ayçiçek yağı (ham)Kg 4,204,20Kırmızı biber (pul)Kg10,4410,44Nane (kuru)Kg13,8813,88Sumak (toz)Kg10,8910,89Buğday (sert)Kg1,091,17Buğday Kg1,091,13Arpa Kg0,900,90
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