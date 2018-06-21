Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 45-46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavlak)Kg45,0046,00Ceviz içi Kg55,1555,15Ceviz (kabuklu-kuru)Kg20,5122,00badem içi (tatlı)Kg37,21 49,92
Nohut (naturel)Kg3,193,19Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,022,10İrmik (paketli)Kg 1,621,62Buğday Kg0,951,07Buğday (sert)Kg1,071,21ArpaKg 0,900,91
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