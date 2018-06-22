Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 85-175 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg85,00175,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0085,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg96,0096,00Dana eti (karkas)Kg28,24 28,24Koyun eti (gövde)Kg37,0038,00BuğdayKg1,021,20Mısır Kg 1,111,11Kuzu (canlı)Kg17,0017,50
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