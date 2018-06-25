Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında ceviz içinin kilogramı 38 - 54,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Ceviz içi Kg38,0054,60Buğday (sert)Kg1,121,18Buğday (kırık)Kg0,750,83Buğday Kg0,971,16Arpa Kg0,890,89Pirinç (baldo)Kg4,184,20Kırmızı mercimek (iç)Kg 2,832,85Mercimek (yeşil)Kg4,354,35Nohut (9 mm)Kg5,30 6,85Fasulye (dermason)Kg4,506,00Barbunya Kg7,308,10Badem içi (tatlı)Kg38,01
42,73
MenengiçKg18,0018,00Koyun eti (gövde)Kg37,00 37,80Dana eti (karkas)Kg26,25
27,97
Kuyruk yağıKg25,5025,50
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