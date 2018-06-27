GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 106-112 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg106,00112,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg59,5060,00Nohut (kırık)Kg2,322,32Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg1,792,50Mercimek (yeşil)Kg2,302,30Bulgur (çekilmiş)Kg1,761,76Pirinç (baldo)Kg 5,645,74Nohut (9 mm) Kg6,006,00Fasulye (dermason) Kg4,104,10
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