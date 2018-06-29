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Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 174,26 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 174,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,1340,34Antep fıstığı (elek altı)Kg30,0030,00Antep fıstığı (boz iç)Kg174,26174,26Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg113,00113,00Antep fıstığı (meverdi)Kg111,50111,50Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg30,0098,00Antep fıstığı (çıtlak kavrulmuş)Kg 59,0059,00ArpaKg0,960,96BuğdayKg0,931,16MısırKg1,011,01Kepek (buğday)Kg0,550,88

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fostık Gaziantep GTB

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