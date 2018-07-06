Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg44,4244,42Antep fıstığı (boz iç)Kg165,00165,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,6565,65Antep fıstığı içi (meverdi)Kg110,00116,00Ceviz içi Kg 42,0148,48Ceviz (kabuklu)Kg21,1121,72Dana eti (karkas)Kg26,5032,00Koyun eti (gövde)Kg32,0038,00Kuzu eti (gövde)Kg35,0037,50Kuyruk yağı Kg 27,5030,00Buğday (sert)Kg1,131,14
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