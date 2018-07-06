FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg44,4244,42Antep fıstığı (boz iç)Kg165,00165,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,6565,65Antep fıstığı içi (meverdi)Kg110,00116,00Ceviz içi Kg 42,0148,48Ceviz (kabuklu)Kg21,1121,72Dana eti (karkas)Kg26,5032,00Koyun eti (gövde)Kg32,0038,00Kuzu eti (gövde)Kg35,0037,50Kuyruk yağı Kg 27,5030,00Buğday (sert)Kg1,131,14

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı GTB TİCARET BORSASI

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