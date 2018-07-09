Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122-167 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,6043,24Antep fıstığı (boz iç)Kg122,00167,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0065,00Antep fıstığı (kavlak)Kg45,0045,00Antep fıstığı (meverdi)Kg 123,00123,00Fındık içi (kavrulmuş)Kg25,0031,50Kuru üzüm (siyah)Kg10,0010,00Kuzu eti (gövde)Kg35,0035,00BuğdayKg1,001,10ArpaKg 0,920,93MısırKg0,901,00
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