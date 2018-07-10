FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg41,6841,68Antep fıstığı (boz iç)Kg119,00119,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0065,00Antep fıstığı (kavlak)Kg45,0045,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 106,00106,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg14,0014,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,00100,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg40,0050,00Kuru üzüm (Besni)Kg12,4012,40Kuru üzüm (siyah)Kg 10,2510,50Sumak (tane)Kg9,009,40Sumak (toz)Kg10,0010,00Buğday (sert)Kg1,101,17Buğday (kırık)Kg0,840,86Buğday Kg0,991,15ArpaKg0,940,94

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB

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