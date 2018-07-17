GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 108,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg108,10 108,10 Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg116,00 116,00 Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı)Kg44,5044,50Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg54,0054,00Buğday (sert)Kg1,001,05Buğday (yumuşak)Kg0,950,95Buğday Kg1,001,10Pirinç (ithal)Kg2,272,50Pirinç (baldo)Kg4,754,90Pirinç (dökme)Kg2,453,90Bulgur (pilavlık)Kg1,601,60Bulgur (çekilmiş)Kg1,271,56Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,494,21Kırmızı mercimek (organik)Kg4,255,30Kırmızı mercimek (iç)Kg2,903,02Mercimek (sarı iç)Kg12,6014,15Yeşil mercimek Kg8,678,67Nohut (7 mm)Kg4,564,56Nohut (8 mm)Kg3,893,89
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