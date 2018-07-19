Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,0037,00Antep fıstığı (boz iç)Kg158,00158,00Antep fıstığı (sıra içi)Kg62,0062,00Siirt fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,5035,50Dana eti (karkas)Kg 27,2527,25Kuzu eti (gövde)Kg33,2536,00Kuru üzüm (siyah)Kg10,0010,00Kuzu eti (gövde)Kg35,0035,00BuğdayKg1,061,12Kırmızı kabuklu mercimekKg 3,013,01Nohut (naturel)Kg2,663,01
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