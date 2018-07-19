FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 158 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,0037,00Antep fıstığı (boz iç)Kg158,00158,00Antep fıstığı (sıra içi)Kg62,0062,00Siirt fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,5035,50Dana eti (karkas)Kg 27,2527,25Kuzu eti (gövde)Kg33,2536,00Kuru üzüm (siyah)Kg10,0010,00Kuzu eti (gövde)Kg35,0035,00BuğdayKg1,061,12Kırmızı kabuklu mercimekKg 3,013,01Nohut (naturel)Kg2,663,01

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Anahtar Kelimeler:
boz iç fıstık GTB

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