Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 98,0098,00Antep fıstığı (meverdi)Kg111,00111,00Dana eti (karkas)Kg28,0028,25Dana eti (kemiksiz)Kg35,1036,25Kuzu eti (gövde) Kg33,0034,00BuğdayKg 0,971,12Pirinç (baldo) Kg4,754,75Mercimek (iç)Kg2,422,86Bulgur unu Kg0,870,87Ay çekirdek (iç)Kg5,455,45
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