Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 148-190 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 89,00115,00Antep fıstığı (boz iç)Kg148,00190,00Antep fıstığı (yaş boz sualtı)Kg12,5012,50Zeytinyağı (ham)Kg10,0010,00Dana eti (karkas)Kg26,9526,95ArpaKg 0,920,92Mısır Kg0,940,96BuğdayKg0,981,20Nohut (naturel)Kg2,502,68
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