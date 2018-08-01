FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 99 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg 33,0039,00Antep fıstığı (kavlak)Kg40,0041,95Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,5059,07Antep fıstığı (elek altı)Kg26,0026,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg50,0050,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 99,0099,00Badem içi (tatlı)Kg10,0010,00KekikKg8,008,00NaneKg6,0012,50BuğdayKg0,921,15

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Anahtar Kelimeler:
fıstık Gaziantep GTB

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