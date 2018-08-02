Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 46-46,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kavrulmuş fındık içi Kg 30,20 30,20 Antep fıstığı (kavlak) Kg 46,00 46,20 Buğday Kg 0,95 1,31 Un (baklavalık) Kg 2,20 2,20

