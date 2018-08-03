Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 98 ile 118 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Antep fıstığı (boz iç) Kg 98,00 118,00 Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 52,50 62,00 Antep fıstığı (sıra iç) Kg 60,00 70,00 Antep fıstığı (kırmızı kabuk) Kg 34,00 39,70 Buğday Kg 0,93 1,14 Bağırsak (koyun) Adet 17,50 20,00

