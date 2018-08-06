Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-144 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg 35,0040,00Antep fıstığı (kavlak)Kg40,0046,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,5056,00Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00144,00Antep fıstığı (meverdi)Kg85,00103,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 83,0098,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg70,0073,00Zeytinyağı (ham)Kg15,1515,15MenengiçKg18,0018,00Kırmızı biber (pul)Kg12,5015,00Sumak (toz)Kg6,509,50BuğdayKg 0,951,22Mısır Kg 0,930,93
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