FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 115 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg 35,0939,60Antep fıstığı (yaş-su altı)Kg12,0012,00Antep fıstığı (kavrulmuş iç)Kg115,00115,00Ay çekirdeği (iç)Kg4,004,00Nişasta (buğday)Kg4,004,80ArpaKg0,920,92Buğday (sert)Kg 1,101,21Mısır Kg 0,960,96

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimiVan'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi
İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 olduİnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boz iç fıstık Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (8 Ağustos 2018)

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

65 yaş aylığına 1 Eylül'de zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

150 bin emekli için önemli düzenleme! 400 lira zam geliyor

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bol kazançlı “Alışveriş Maratonu” başlıyor

Bol kazançlı “Alışveriş Maratonu” başlıyor

Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi

Van'da baraj gölünde Avrupa standartlarında alabalık üretimi

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 33.6, kadınlarda yüzde 25 oldu

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

BMD/Öncel: Perakendeciler kur sebebiyle kira kontratlarını feshetmek istiyorlar

Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon lira ciroya ulaştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.