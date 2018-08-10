Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 95-99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 95,0099,00Ceviz içi Kg40,0058,58Ceviz kabuklu (kuru)Kg19,9319,93Badem içi (tatlı)Kg46,6052,28Kuru üzüm (siyah)Kg9,309,30BuğdayKg 0,931,16Buğday (sert)Kg1,071,07Buğday (yumuşak)Kg0,890,89Arpa Kg0,880,90Nohut (naturel)Kg2,342,34
Türkiye'deki endişeler Avrupalı hissedarlara da sıçradı
TESK Başkanı'ndan dolar yorumu: Oyun oynanıyor, paniğe gerek yok
Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti
Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum