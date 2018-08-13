Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 55-59,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 32,9539,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0059,50Antep fıstığı içi (meverdi)Kg78,5079,00Kuzu eti (gövde)Kg33,3035,50Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,0019,92BuğdayKg 0,951,15ArpaKg0,890,89
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