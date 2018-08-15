Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 36-36,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 36,0036,25Antep fıstığı (kavlak)Kg34,75 37,02 Antep fıstığı (kavlak 2. kalite)Kg34,75 35,47 Antep fıstığı (boz kavlak)Kg34,75 36,80 Siirt fıstığı (kavlak)Kg44,00 44,00 Ceviz içi Kg 57,0057,00Badem içi tatlı (2. kalite)Kg30,0030,00Ay çekirdeği içi Kg3,503,50Soya küspesi Kg3,004,41Dana eti (karkas)Kg26,1527,00Sığır eti Kg21,0623,57Buğday (yumuşak)Kg1,251,25BuğdayKg1,041,07Mısır (organik)Kg1,301,35Pirinç (baldo)Kg4,154,15
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