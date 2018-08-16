FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 12:26 | Son Güncelleme

Kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 53 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 53,0053,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg79,5080,00Buğday (sert)Kg1,08 1,21Buğday (yumuşak)Kg0,911,06BuğdayKg0,931,17 Mısır (organik)Kg 1,351,38Pirinç (baldo)Kg4,594,82RazmolKg0,901,00Kepek Kg0,900,90Bulgur (pilavlık)Kg1,871,89Bulgur (köftelik)Kg1,671,89Kırmızı mercimek (iç)Kg3,283,34Yeşil mercimekKg4,154,15Nohut (9 mm)Kg4,286,95Fasulye (dermason)Kg4,455,85Barbunya Kg7,607,67Kırmızı pul biber Kg 11,2517,50

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB TİCARET BORSASI

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