Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg 53,0053,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg79,5080,00Buğday (sert)Kg1,08 1,21Buğday (yumuşak)Kg0,911,06BuğdayKg0,931,17 Mısır (organik)Kg 1,351,38Pirinç (baldo)Kg4,594,82RazmolKg0,901,00Kepek Kg0,900,90Bulgur (pilavlık)Kg1,871,89Bulgur (köftelik)Kg1,671,89Kırmızı mercimek (iç)Kg3,283,34Yeşil mercimekKg4,154,15Nohut (9 mm)Kg4,286,95Fasulye (dermason)Kg4,455,85Barbunya Kg7,607,67Kırmızı pul biber Kg 11,2517,50
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