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Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 90-150 lira arasında işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 90-150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 24,0032,15Antep fıstığı içi (boz su altı)Kg11,2011,49Antep fıstığı (kavlak) Kg 35,13 38,00 Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg 50,00 50,00 Antep fıstığı (boz iç) Kg 90,00 150,00 Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg 65,00 75,00 Buğday (sert)Kg1,15 1,16Buğday (yumuşak)Kg0,990,99BuğdayKg0,961,14 MısırKg 0,930,93

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB TİCARET BORSASI

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