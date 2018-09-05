GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 90 ila 130 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (yaş)Kg 19,6421,36Antep fıstığı (yaş boz)Kg12,2012,50Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0060,00Antep fıstığı (boz iç)Kg90,00130,00Antep fıstığı (meverdi)Kg88,0095,18Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 81,00 86,00Dana eti (karkas)Kg29,0029,00Ay çekirdeği (iç)Kg4,004,60Nohut (naturel)Kg2,603,15Bulgur (pilavlık)Kg1,851,85Bulgur (köftelik)Kg1,851,85Yeşil mercimekKg3,813,81Kepek (buğday)Kg0,220,22BuğdayKg0,991,40Pirinç (baldo)Kg4,784,90
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