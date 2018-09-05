FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 15:27 | Son Güncelleme

Boz Antep fıstığı içinin kilogramı 90 ila 130 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 90 ila 130 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (yaş)Kg 19,6421,36Antep fıstığı (yaş boz)Kg12,2012,50Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0060,00Antep fıstığı (boz iç)Kg90,00130,00Antep fıstığı (meverdi)Kg88,0095,18Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 81,00 86,00Dana eti (karkas)Kg29,0029,00Ay çekirdeği (iç)Kg4,004,60Nohut (naturel)Kg2,603,15Bulgur (pilavlık)Kg1,851,85Bulgur (köftelik)Kg1,851,85Yeşil mercimekKg3,813,81Kepek (buğday)Kg0,220,22BuğdayKg0,991,40Pirinç (baldo)Kg4,784,90

PARTNERAndroid kullananlar dikkat: Telefonlarınız dinleniyor olabilirAndroid kullananlar dikkat: Telefonlarınız dinleniyor olabilir
İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttıİnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı
Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdiDövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boz iç fıstık Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda

“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda

Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdi

Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdi

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.