Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL)ı şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 33,0045,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu /yaş)Kg21,3621,36 Antep fıstığı (kavlak)Kg42,0042,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg34,0034,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,5055,00Antep fıstığı (boz iç)Kg 100,00100,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg80,0088,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg3,004,41Buğday (sert)Kg1,111,30Buğday (organik)Kg2,202,20BuğdayKg0,991,20Arpa Kg0,901,14Mısır Kg0,951,37Mısır (patlamalık)Kg2,302,62Mısır (organik)Kg1,351,35Pirinç (baldo) Kg4,826,18Buğday firiği Kg5,005,00Kırmızı mercimek (iç)Kg3,343,45Yeşil mercimekKg 4,154,40Nohut (9 mm)Kg4,285,20Fasulye (dermason)Kg5,386,20
Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!
'Hedef milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi'
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
Okuyucu Yorumları 0 yorum