FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 12:57 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL)ı şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 33,0045,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu /yaş)Kg21,3621,36 Antep fıstığı (kavlak)Kg42,0042,00Antep fıstığı (boz kavlak)Kg34,0034,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,5055,00Antep fıstığı (boz iç)Kg 100,00100,00Antep fıstığı içi (meverdi)Kg80,0088,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0080,00Antep fıstığı (sıra iç)Kg3,004,41Buğday (sert)Kg1,111,30Buğday (organik)Kg2,202,20BuğdayKg0,991,20Arpa Kg0,901,14Mısır Kg0,951,37Mısır (patlamalık)Kg2,302,62Mısır (organik)Kg1,351,35Pirinç (baldo) Kg4,826,18Buğday firiği Kg5,005,00Kırmızı mercimek (iç)Kg3,343,45Yeşil mercimekKg 4,154,40Nohut (9 mm)Kg4,285,20Fasulye (dermason)Kg5,386,20

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB

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