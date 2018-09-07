GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 20,00 ila 21,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 20,0021,88Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)Kg20,0020,00Buğday (sert)Kg1,201,28Buğday (kırık)Kg0,700,70Buğday Kg0,981,21ArpaKg 1,051,05Pirinç (ithal)Kg2,452,50Pirinç (baldo)Kg4,155,69Pirinç (dökme)Kg3,603,94Mercimek iç (1+1) Kg2,543,06Mercimek (yeşil)Kg3,623,62Nohut (9 mm) Kg3,156,28Nohut (naturel)Kg3,103,10Fasulye (dermason)Kg4,914,91
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