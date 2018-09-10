Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu yaş Antep fıstığının kilogramı 21,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 21,8821,88Antep fıstığı (kavlak 2. kalite)Kg34,75 36,28 Buğday (sert)Kg0,981,36BuğdayKg1,12 1,23ArpaKg1,071,07Mısır Kg 0,971,18Makarna (dökme)Kg1,45 1,84 Makana (paketli)Kg1,52 1,85Zeytinyağı (ham)Kg15,5015,50Dana eti (karkas)Kg27,00 34,50Dana eti (kemiksiz)Kg37,45 37,45 Koyun eti (dişi) Kg28,0028,00Kuzu eti (gövde) Kg34,0037,00Kuzu eti (pirzola) Kg37,85 39,13Dana (canlı)Kg27,00 27,00Kuzu canlı (adet)
Adet673,40
707,07
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