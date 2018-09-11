Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 34,7034,70Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,6065,00Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00145,00Antep fıstığı (meverdi)Kg81,94117,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg90,00120,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 88,0095,00Antep fıstığı (elek altı)Kg26,0026,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu yaş)Kg21,8822,40Antep fıstığı (boz kavlak)Kg47,0047,00Badem içi (tatlı)Kg45,00 45,00Dana eti (karkas)Kg25,5025,50Mısır Kg1,001,17BuğdayKg1,031,15Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,402,40Bulgur (köftelik)Kg2,102,10Bulgur (aşurelik)Adet1,701,70
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