GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 110 ila 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 110,00120,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,0034,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg16,50 21,88 Antep fıstığı (gül iç 2. kalite)Kg80,0080,00Karışık çerez Kg24,5324,53Buğday (sert)Kg 1,261,43BuğdayKg1,111,29Arpa Kg1,101,10Mısır Kg1,191,19Pirinç (ithal)Kg2,402,60Pirinç (baldo)Kg5,005,00Pirinç (dökme)Kg3,953,95Bulgur (pilavlık)Kg1,681,68Kırmızı mercimek (iç)Kg3,023,41Yeşil mercimek Kg3,623,62Nohut (9 mm)Kg8,458,45Nohut (naturel)Kg2,823,30Fasulye (dermason)Kg7,007,00
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