Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (yaş)Kg 19,0022,40Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,0035,00Antep fıstığı (boz-sualtı)Kg12,0013,50Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0060,00Susam Kg9,119,11Zeytinyağı (naturel)Kg 13,0016,00Domates salçasıKg4,974,97Biber salçası (tatlı)Kg6,706,70Kırmızı pul biber Kg10,8110,81Nane (kuru)Kg13,2513,25KimyonKg15,4615,46Nohut (naturel) Kg3,003,00BuğdayKg1,101,20ArpaKg0,971,10Mısır Kg1,141,19Kepek (buğday)Kg0,931,00
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