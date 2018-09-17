Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 110,00120,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0085,00Antep fıstığı (meverdi iç)Kg95,00105,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg47,0057,00MısırKg1,141,15Nohut (naturel)Kg 2,503,00Arpa (beyaz)Kg1,091,10Arpa (çakır)Kg1,101,10Buğday (sert)Kg1,271,31Buğday Kg1,001,35
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