Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 137-144 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (yeşil iç)Kg 137,00144,00Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,50102,50Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg77,5077,50Biber (yaş/acı)Kg2,002,15Pamuk tohumu küspesi Kg1,681,73Kırmızı mercimek (iç)Kg 2,903,43Nohut (9 MM)Kg8,268,26Buğday (yumuşak/ithal)Kg0,971,58Buğday Kg1,001,42Mısır Kg1,191,19
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