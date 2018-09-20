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Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 110,00120,00Antep fıstığı içi (meverdi iç)Kg90,00100,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0085,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,0067,00Kırmızı kabuklu mercimekKg 2,502,55Nohut (naturel)Kg2,503,20Ekmeklik buğdayKg1,071,32Sert buğday (Güneydoğu)Kg1,291,38Mısır Kg1,131,15

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı Gaziantep GTB TİCARET BORSASI

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