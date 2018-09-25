GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığının kilogramı 96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz kavlak)Kg 49,0049,00Antep fıstığı (meverdi)Kg96,0096,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg92,0092,00Zeytinyağı (naturel)Kg15,0015,00Kırmızı kabuklu mercimekKg 3,263,26Nohut (naturel)Kg3,003,50BuğdayKg1,101,12ArpaKg1,001,00Mısır Kg1,161,17
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