FİNANS

Gaziantep Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 liradan işlem gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)Antep fıstığı (boz iç)Kg 110,00120,00Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0085,00Antep fıstığı (meverdi iç)Kg90,00100,00Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg47,0057,00Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 30,0034,00Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,352,40Mısır Kg1,071,09Nohut (naturel)Kg2,503,30Arpa (beyaz)Kg1,041,05Arpa (çakır)Kg1,061,06

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Anahtar Kelimeler:
Antep fıstığı borsa Gaziantep GTB

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